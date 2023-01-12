سرد المطرب المصري محمود بدر، تفاصيل اتهامه الفنان محمد رمضان، بسرقة كلمات ولحن أغنية “على وضعنا”، موجها له رسالة.

وجاء ذلك بعد أن تعاون محمد رمضان خلال الأغنية لأول مرة، مع الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، وطرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، في حين أن رمضان حذف الأغنية لاحقا من الموقع.

وقال محمود بدر أن مكتب محمد رمضان تواصل معه للحصول على حقوق الأغنية ولكنهم لم يصلا إلى اتفاق، وأنه حصل على تنازل من الشاعر عن كلمات أغنية “على وضعنا”.

وذكر أنه منذ 4 شهور، وبعد عدم الاتفاق مع محمد رمضان، قام بالعمل على إعداد الأغنية مع أورتيجا، لكنه تفاجئ أن محمد رمضان طرح الأغنية، مضيفًا أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان محمد رمضان.