كشفت شركة الجفالي للسيارات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات (للعمل بفروع الشركة في (جدة / الرياض / الدمام) – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– خدمة عملاء – Telesale.
– أمين الصندوق.
‏(Cashier)
– مسؤول تحصيل.
‏(Collector)
– مساعد إداري.
‏(Admin Assistant)

– مطور ويب.
‏(Web-developer)
– منسق مبيعات.
‏(Sales Coordinator)
– محاسب الدائنين.
‏(Accountant Payable)
– محاسب المدينين.
‏(Accountant Receivables)

وأفادت بأن الشروط ومتطلبات التقديم كالتالي:
– درجة البكالورويوس في تخصصات ذات صلة.
– لغة انجليزية من متوسط الى ممتاز.
– خبرة ممتازة في برامج المايكروسوفت وخاصة “اكسل”.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال الزكاة عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 