كشفت شركة الجفالي للسيارات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات (للعمل بفروع الشركة في (جدة / الرياض / الدمام) – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– خدمة عملاء – Telesale.

– أمين الصندوق.

‏(Cashier)

– مسؤول تحصيل.

‏(Collector)

– مساعد إداري.

‏(Admin Assistant)

– مطور ويب.

‏(Web-developer)

– منسق مبيعات.

‏(Sales Coordinator)

– محاسب الدائنين.

‏(Accountant Payable)

– محاسب المدينين.

‏(Accountant Receivables)

وأفادت بأن الشروط ومتطلبات التقديم كالتالي:

– درجة البكالورويوس في تخصصات ذات صلة.

– لغة انجليزية من متوسط الى ممتاز.

– خبرة ممتازة في برامج المايكروسوفت وخاصة “اكسل”.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال الزكاة عبر البريد الالكتروني : [email protected]