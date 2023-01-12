كشفت شركة الجفالي للسيارات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات (للعمل بفروع الشركة في (جدة / الرياض / الدمام) – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– خدمة عملاء – Telesale.
– أمين الصندوق.
(Cashier)
– مسؤول تحصيل.
(Collector)
– مساعد إداري.
(Admin Assistant)
– مطور ويب.
(Web-developer)
– منسق مبيعات.
(Sales Coordinator)
– محاسب الدائنين.
(Accountant Payable)
– محاسب المدينين.
(Accountant Receivables)
وأفادت بأن الشروط ومتطلبات التقديم كالتالي:
– درجة البكالورويوس في تخصصات ذات صلة.
– لغة انجليزية من متوسط الى ممتاز.
– خبرة ممتازة في برامج المايكروسوفت وخاصة “اكسل”.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال الزكاة عبر البريد الالكتروني : [email protected]
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