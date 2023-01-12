كشفت “فرانس برس” نقلا عن مصدر قضائي أن رئيس “الفيفا” جاني إنفانتينو، خضع من قبل مدعيين سويسريين عينا لتولي التحقيق باجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق بالبلاد.

وقال القاضي هانس مورر: “أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور أولريخ فيدير وأنا”، متابعًا: “رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة”.

وأشارت تقارير صحافية سابقة، إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو خضع لاستجواب يوم الثلاثاء في زوريخ، حيث مقر “فيفا”.

ويواجه رئيس الفيفا منذ يوليو 2020 إجراءات قضائية حيال “التحريض على سوء استخدام السلطة” و”انتهاك السرية الرسمية” و”عرقلة الإجراءات الجنائية”.