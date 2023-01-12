توقع الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن الهلال سيصل إلى صفقة كبيرة، ولن يقف مكتوف اليدين، مؤكدًا أنه المتصدر والزعيم وسيد البطولات .

وقال “عصام الدين” خلال حديثه على برنامج ” المنتصف” المُذاع على القناة الإخبارية:” أن مشكلة ميسي الآن هي ارتفاع أسهمه كثيرًا بعد كأس العالم”، لافتًا أنه إن لم يفز بكأس العالم لكان قدومه يسير جدًا .

وأضاف:” أنه في ظل إصرار الهلال والدعم الكبيرة المقدم من الكرة السعودية، سيكون ميسي في الطريق”، مُشيرًا إلى أن باقي الأندية بحاجة إلى أسماء كبيرة .