تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم.
ورصدت الجهات الأمنية مواطن في منطقة عسير يقوم بالتسول واستعطاف المارة أمام وداخل المحلات التجارية.
كما تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، فضلا عن ضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول واستعطاف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة عسير.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/HcwaZNpMMJ
— الأمن العام (@security_gov) January 11, 2023
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