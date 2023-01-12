أعرب والد ⁧‫التوأم السيامي العراقي‬⁩ عمر وعلي، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان على لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في المملكة.

وقال والد التوأم السيامي في حديثه لقناة الإخبارية:” أنهم وصلوا بتاريخ 9 نوفمبر 2022، وتم إجراء الفحوصات من قبل الكادر الطبي، وكانت الأمور تسير بخير”.

وأشار إلى أن شعب المملكة بأكمله كان متفاعل معه، لافتًا أنه لم يجد تقصير في أي شيء سواء من أهل المملكة، أو من الكادر الطبي، كما أنه وجه شكره الخاص للكادر الطبي الذي يترأسه الدكتور عبدالله ربيعة، والدكتورة حنان .

وأضاف:” أنه خلال الـ 3 أشهر الماضية لم يقف أمامهم أيّ عقبات، مؤكدًا أنه كان يشعر أنه بين أهله وناسه وأكثر؛ وذلك لما لقاه من رعاية واهتمام من المملكة وشعبها والكادر الطبي.