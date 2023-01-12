يتحور فيروس كورونا باستمرار، لذا تظهر متغيرات جديدة كل بضعة أشهر، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، ينتشر حاليًا أكثر من 500 نوع فرعي من متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم، ولعل أكثرهم حداثة هما متغير XBB.15 وBF.7.

وأصبح من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس اعتمادًا على ما يسمى أعراض كوفيد “الكلاسيكية”، فيما تتضمن أهم ثلاثة أعراض يشكو منها الأشخاص المصابون بكوفيد حاليًا ما يلي: التهاب الحلق، سيلان الأنف، فيما يمكن أن يعاني المرضى من إفرازات خالية من المخاط الرقيق من أنوفهم.

ويعاني الكثيرون أيضًا من احتقان أو انسداد في الأنف، فيما يشكو المرضى أيضًا من العطس والسعال بدون بلغم وصداع وسعال مع بلغم وصوت أجش وآلام في العضلات وآلام، بما يشير إلى أن أعراض كوفيد شهدت تغيرات بشكل ملحوظ بمرور الوقت، بينما لم يعد فقدان حاسة التذوق والشم والحمى الشديدة والإرهاق، التي كانت تعتبر من الأعراض الكلاسيكية للعدوى، من أهم علامات مرض كوفيد.