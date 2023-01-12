أوضح الدكتور عبدالله الربيعة أنه تم البدء في عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي وهي على 6 مراحل وتستغرق 11 ساعة

وقال الربيعة :” بدأت المرحلة الأولى من تخدير الطفلين علي وعمر، وهما توأم ملتصق في أسفل الصدر والبطن ويشتركان في الكبد والقناة الصفراوية وهذه العملية خطط لها منذ وصول التوأم في شهر سبتمبر من العام الماضي حيث خضعوا خلال هذه الفترة للفحوصات الدقيقة من قبل الطاقم الطبي”.

وأضاف الربيعة :” بتوجيهات قيادتنا هذه العملية الـ 5 لفصل التوائم السيامية العراقية في المملكة، حيث أن أول عملية أجريت عام ٢٠٠٦، ونأمل برسم الابتسامة الخامسة على أوجه والدي الطفلين ونحن متفائلون بالنجاح ان شاء الله”

وتابع ” هذه التوجيهات الكريمة تؤكد مدى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على التقارب بين المملكة والعراق الشقيقة ”

فيديو | د. عبدالله الربيعة: بتوجيهات قيادتنا هذه العملية الـ 5 لفصل التوائم السيامية العراقية في المملكة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/UIKhX9Iyax — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 12, 2023