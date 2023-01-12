قدّم المواطن ماجد السريع للمصابين بالحوادث المرورية، نصائح مهمة، لافتًا أنه يجب عليهم النظر لنقاط القوة لديهم وتجاهل الضعف.

وتحدث “السريع” عن نفسه خلال لقائه على برنامج كلام المُذاع عبر قناة السعودية قائلاً:” بعد الحادث، لم أكن أتوقع أن أمارس حياتي بشكل شبه طبيعي”، مُشيرًا إلى أن الكلمات التشجيعية من أحد الزملاء غيرت حياته.

وأضاف:” أنه كان في بداية إصابته بالحادث يعيش صدمة، ولكن مع الوقت تقبل الوضع، ويستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي بسبب المُسهلات، مثل الكراسي المتحركة .

وتابع:” أنه يجب التعايش مع هذه الإعاقة، لكي نستطيع التغلب على أنفسنا ونمارس حياتنا بشكل طبيعي، لأن الأسرة، الأب، الأخ ليسوا دائمين، وسيأتي وقت ويفرض علينا الاعتماد على أنفسنا والتعايش .”

#كلام | ماجد السريع: بعد الحادث، لم أكن أتوقع أن أمارس حياتي بشكل شبه طبيعي، وكلمات تشجيعية من أحد الزملاء غيرت حياتي. #الحوادث_المرورية #قناة_السعودية pic.twitter.com/HYpaCbsDU4 — قناة السعودية (@saudiatv) January 11, 2023