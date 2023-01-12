أكد الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي، اليوم الخميس، أنه منذ إطلاق الرؤية وصل حجم التمويل إلى 10 مليارات ريال وهدفنا زيادة قيمة التصنيع بقيمة 5 مليارات ريال.

وقال رئيس صندوق التنمية الصناعي، خلال مؤتمر التعدين الدولي، أنه تم إنشاء الصندوق عام 1974 كجزء من تنمية المملكة وتوفير تمويل طويل الأمد لقطاع التصنيع.

وأشار إلى أنه يلعب دورا محوريا على مدار 40 عامًا من خلال زيادة قيمة التصنيع بنسبة 5 مليار ريال ويوسع تغطية القطاع من التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.