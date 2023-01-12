تعرضت امرأة أرجنتينية لواقعة مأساوية، حيث أنها فقدت أطفالها الأربعة، بعد انهيار سقف المنزل على غرفتهم، في مدينة بوينس آيرس الإثنين الماضي.

وتفصيلاً، انهار سقف منزل سيدة على غرفة أبنائها الـ 4 وتسبب ما يصل إلى 5 أطنان من الحصى والركام في سحق 4 أطفال حتى الموت، عقب انهيار سقف المنزل على غرفتهم، وسرعان ما لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

ويُشار إلى أن التوأمان “بنيسيو” و”نواه نيسي” 4 أعوام، كانوا (نائمين، و”سانتينو هارودي” (10 أعوام) و”لورينزو ديل ريو” (6 أعوام) يلعبان بهاتفيهما عندما انهار سقف المنزل.

وأفادت الأم باميلا نيسي، بأن حبيبها دانيال لوبيز، والذي يعمل عامل بناء، كان يجري عدة تجديدات لتوسيع منزله وألقى بركام ومواد بناء ثقيلة على سطح المنزل قبل ساعات من انهيار السقف.

ولقى 3 من الصبية مصرعهم على الفور عند انهيار السقف، بينما توفي الصبي الرابع أثناء نقله للمستشفى، كما إن هناك أخا خامسا يدعى فالنتين عمره 15 عامًا، كان الحظ حليفه؛ إذ لم يكن في الغرفة ذاتها مع أشقائه،

والجدير بالذكر أن سرعة بديهة فالنتين أسهمت في إنقاذه من موت محقق، إذ خرج من الغرفة فورًا عندما لاحظ فقط تساقط غبار من السقف، فسرعان ما ذهب لينبه والديه.