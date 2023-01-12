كشف تقرير عن أغرب محاولات تهريب المخدرات إلى سجون في “أمريكا وكندا وأيرلندا وبريطانيا” على مدار سنوات قليلة ماضية.

وحاول محتالين في مطلع عام ٢٠٢٣، إدخال مخدارت إلى سجن في كندا عن طريق وضع 30 جراما من المخدرات في “حقيبة” صغيرة على ظهر “حمامة”.

و عثر على هواتف محمولة ومخدرات في بطون فئران ميتة في سجن “HMP Guys Marsh” للرجال في دورست ببريطانيا.

وتم القبض على رجل تظاهر بأنه “قس”، وأحضر مخدرات مخبأة داخل “كتاب مقدس” إلى سجن في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠١٩.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2008م أدين 3 رجال بتهمة إدخال مخدرات وهواتف محمولة في أرغفة من الخبز في كينت، جنوب شرق إنجلترا.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 1938م، تم اكتشاف نزلاء تمكنوا من تدريب صرصور على تهريب السجائر تحت أبواب السجن.