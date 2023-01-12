أوضح الدكتور وليد الحركان – استشاري مساعد في قسم القلب للأطفال مدى إمكانية زراعة قلب لطفل من شخص أكبر منه سنًا.

وقال الحركان :” إذا كان فرق الوزن بينهما ليس كبيراً أقل من ثلاث أضعاف فهنا وارد إجراء زراعة القلب وسبق وأن أجرينا مثل هذه العملية”

وأضاف ” بفضل الله نجحنا في زراعة قلب لطفلة لم تتجاوز 8 أشهر وأخرى تبلغ من العمر 19 شهرًا، في مدة لم تتجاوز 24 ساعة”

وتابع ” زراعة القلب لمثل هذه الفئات العمرية يحمل الكثير من التحديات والصعوبات، والتي تتضمن ندرة المتبرعين في هذا العمر ثم صعوبة إيجاد قلب يتناسب مع فصيلة الدم والوزن إلى جانب الحاجة إلى طاقم طبي ذو كفاءة عالية وغيرها من الإجراءات وهذا ما حدث مع الطفلتين”.

#صباح_السعودية | هل من الممكن زراعة قلب لطفل من شخص أكبر منه سنًا؟ د. وليد الحركان – استشاري مساعد في قسم القلب للأطفال يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/MRQzmRBASH — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 12, 2023