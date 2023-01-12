أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية سليمان المزروع، أن قطاع التعدين لن يكون بمعزل عن الصناعة والطاقة واللوجستيات .
وقال “المزروع” خلال حديثه في مؤتمر التعدين الدولي 2023، على خلفية دعم مناخ التعدين الذكي:” لا بد أن يكون القطاع الخاص قائدًا في الحراك، وهذه هي رؤية 2030، كما أنه يجب أن يكون هناك مبادرات طويلة المدى بدءًا بشهادة تصنيع الهيدروجين في نيوم .”
وأضاف :” أن هناك بعض المبادرات المغيرة لهذا الحراك حتى نصل إلى أهدافنا، بأن تكون 50 % من مصادر الطاقة من وسائل الطاقة المتجددة .”
فيديو | الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية سليمان المزروع: قطاع التعدين لن يكون بمعزل عن الصناعة والطاقة واللوجستيات.. ولا بد أن يكون القطاع الخاص قائدا في الحراك #التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/euywLZQ8kY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2023
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