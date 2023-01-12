علق نجم الاتحاد والمنتخب السابق الحسن اليامي على حملة الهجوم التي تعرض لها من بعض جماهير الاتحاد بسبب عبد الرزاق حمدالله

وقال اليامي :” جمهور الاتحاد جمهور عاشق وأعلم جيدا أنهم يحبونني أكثر من حمدالله، وأعلم جيدا من هم الأشخاص وراء هذه الحملة”.

وأضاف ” جمهور الاتحاد لا ينسى لاعب خدم ناديه ابدا بل يعشقونه لأنه قاد فريقهم للنجاح وحقق الأهداف كما أن جمهور الاتحاد له مثيل”