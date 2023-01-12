علق نجم الاتحاد والمنتخب السابق الحسن اليامي على حملة الهجوم التي تعرض لها من بعض جماهير الاتحاد بسبب عبد الرزاق حمدالله
وقال اليامي :” جمهور الاتحاد جمهور عاشق وأعلم جيدا أنهم يحبونني أكثر من حمدالله، وأعلم جيدا من هم الأشخاص وراء هذه الحملة”.
وأضاف ” جمهور الاتحاد لا ينسى لاعب خدم ناديه ابدا بل يعشقونه لأنه قاد فريقهم للنجاح وحقق الأهداف كما أن جمهور الاتحاد له مثيل”
الحسن اليامي يعلّق على حملة الهجوم التي تعرض لها من بعض جماهير الاتحاد بسبب #حمدالله @tariqalharbi80@alteer20#طارق_شو #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TTM5l4Mt93
— طارق شو (@TariqShow) January 11, 2023
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