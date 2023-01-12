تحدث طيار حربي عن قصة “اشتباكه مع جسم غريب” في سماء المملكة قبل 29 عامًا أثناء مهمة تدريبية.

وقال اللواء الطيار ركن متقاعد، فهد العطاوي، خلال لقائه على برنامج واحد مع جاسم:” أنه إلى الآن لا يعرف ما هو هذا الجسم الغريب الذي اشتبك معه خلال الليل.

وأضاف: “في الليل طايرين، وصادفت حاجة إلى هذه الساعة لا أدري ما هي، هل هي طائرة واجهتني؟ هل هو يوفو (طبق طائر)؟ هل في جني؟ ما أدري!”.

وأشار إلى أن هناك شهودًا من زملائه على هذا الحادث، وأنه قام بتدوينه في سجل خاص بعمليات الطيران على أنه “UFO” (أطباق طائرة).

والجدير بالذكر أن هذه الحادثة وقعت عام 1994، وأنه قام بالسؤال عن هذا الجسم الغريب ولم يحصل على إجابة من أحد.