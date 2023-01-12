أكد المهتم بتاريخ الرياضة في المملكة خالد المصيبيح أن الاتحاد السعودي رد على نادي النصر الذي وضع بطولاته في أحد حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنفي هذه البطولات.
وقال المصيبيح:” أرى أن السبب الأول والأخير لذلك هو حينما يرتفع عدد المتابعين للنصر على انستجرام إلى ١٣ مليون وذكر معلومة بطولاته” ٤٥ بطولة ” الاتحاد السعودي قرر أن يفحص مثل هذه المعلومة”.
وأضاف ” أمر مؤسف جدا أن يجهض مثل هذه البطولات حينما تكون لأندية معينة وأندية أخرى ما فازت بهذه البطولات يلغى لأجل ذلك تاريخها تماما ”
فيديو | المهتم بتاريخ الرياضة في المملكة خالد المصيبيح: الاتحاد السعودي رد على نادي النصر الذي وضع بطولاته في أحد حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنفي هذه البطولات #المنتصف pic.twitter.com/waRCYvS8fb
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 11, 2023
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