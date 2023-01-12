أكد المهتم بتاريخ الرياضة في المملكة خالد المصيبيح أن الاتحاد السعودي رد على نادي النصر الذي وضع بطولاته في أحد حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنفي هذه البطولات.

وقال المصيبيح:” أرى أن السبب الأول والأخير لذلك هو حينما يرتفع عدد المتابعين للنصر على انستجرام إلى ١٣ مليون وذكر معلومة بطولاته” ٤٥ بطولة ” الاتحاد السعودي قرر أن يفحص مثل هذه المعلومة”.

وأضاف ” أمر مؤسف جدا أن يجهض مثل هذه البطولات حينما تكون لأندية معينة وأندية أخرى ما فازت بهذه البطولات يلغى لأجل ذلك تاريخها تماما ”