أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.2 %، مغلقا عند 10744 نقطة (+ 127 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وصعد سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 3 % عند 77.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 32.15 ريال (+ 1 %).

وارتفع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 3 % عند 49.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 14 مليون سهم، منها صفقة خاصة بنحو 6 ملايين سهم.

وأعلن البنك عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 3 أسهم، وتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني 2022 بواقع 0.6 ريال للسهم.

وارتفع سهما “الوطنية للتعليم” و”أمريكانا” بنسبة 2 % عند 83.40 ريال و3.50 ريال على التوالي، مسجلان أعلى إغلاق منذ الإدراج.

في المقابل، أنهت أسهم “السيف غاليري” و”عطاء التعليمية” و”مجموعة تداول” و”سابك للمغذيات” و”جرير” و”الآمار” و”الحمادي”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.