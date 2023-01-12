قام اتحاد الغرف السعودية بتشديد التحذير على المعنيين من ذوي العلاقة والمؤسسات التجارية التي تمارس نشاط تدوير الملابس من جمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه تم رصد قيام بعض الشركات والمؤسسات التجارية بجمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر وبدون ترخيص.

ويشكل ذلك مخالفة صريحة للأمر السامي القاضي بحصر جمع وتلقي الملابس المستعملة في الجمعيات الأهلية المصرح لها.

ومن جانبه، شدد اتحاد الغرف على الشركات التجارية بعدم جمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر، باستثناء التعاون الذي يتم مع الجمعيات الأهلية المرخص لها .