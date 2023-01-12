أفادت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الخميس)، بأن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبل السفينة “MSC World Europa” ، كأول سفينة سياحية تصله في تاريخه وعلى متنها 6 آلاف سائح.

ويعد ذلك لحظة مميزة لشركة “كروز السعودية” وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كونه ميناء تجاريًا يستقبل الحاويات القياسية والبضائع الواردة والصادرة من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة الشرقية والوسطى.

وأوضحت الهيئة أن الخطوة تأتي اتساقًا مع المبادرة التي أطلقتها “موانئ”، بجذب السفن العالمية إلى موانئ المملكة وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات.

وأكدت أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام سيكون خلال موسم الرحلات السياحية الجاري محطة توقف للسفينة في جولاتها الأسبوعية التي تستمر لمدة 7 أيام مرورًا بموانئ دبي وأبوظبي والدوحة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن استراتيجية وأهداف “موانئ” وشركة “كروز السعودية” لإنشاء قطاع رحلات بحرية متكامل في المملكة ووضعها على خارطة الرحلات البحرية العالمية كوجهة سياحية فريدة وجاذبة.

والجدير بالذكر أن “موانئ” وشركة “كروز السعودية” التي تم إطلاقها في عام 2021 يتعاونان في تزويد الموانئ السعودية بالبنية التحتية والمرافق اللازمة لتعزيز صناعة الرحلات البحرية، واستقبال كُبرى السفن السياحية العالمية.