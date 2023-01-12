كشفت مصادر اليوم الخميس أن هناك توجها خلال الفترة القادمة لتوحيد أسعار تذاكر مباريات دوري روشن، وجاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر بعض المباريات بصورة مبالغ فيها.

وسيتم تحديد وإقرار سعر التذكرة عن طريق إدارات الاستثمار في الأندية، وليس لهم علاقة في تحديد السعر بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن مهمتهم هي عملية البيع إلكترونياً فقط، وفقاً ل”عكاظ”

وتسببت ارتفاع أسعار تذاكر حضور مباريات دوري روشن خلال الفترة الماضية في حدوث ضجة واسعة، حيث طالبت الجماهير بالتدخل من قبل المسؤولين لتوحيد أسعارها وإعادتها للمستويات السعرية السابقة.