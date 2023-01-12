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الخميس12 يناير

بالفيديو.. لحظة إنقاذ سائق علق نظام تثبيت السرعة في سيارته

منذ 11 دقيقة
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وثق مقطع فيديو، عملية إنقاذ نفّذتها الشرطة باحترافية لإنقاذ سائق علق نظام تثبيت السرعة في سيارته أثناء الحركة.

ووقعت الحادثة في الكويت، أثناء قيادة شخص لسيارته على أحد الشوارع الرئيسية تعطّل معه نظام تثبيت السرعة في السيارة، ولم يستطع إيقافها أو التحكم بسرعتهاؤ وبعد طلب النجدة سارع قسم عمليات الشرطة بإرسال سيارة لتسير خلف سيارة الشخص المذكور.

وتمكّن الشرطي في السيارة الثانية من المناورة ببراعة ليصدم السيارة الأولى بشكل خفيف ليتعطّل عمل مثبت السرعة فيها، إذ تمكّن سائقها بعد ذلك من إيقافها وركنها على جانب الطريق.

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