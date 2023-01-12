وصلت الدفعة الأولى من الفلل العائمة إلى موقعها في جزيرة شيبارة الواقعة ضمن مشروع البحر الأحمر.

وتعد الفلل العائمة وجهة مثالية وآمنة للاستماع بالطبيعة والشعاب المرجانية وسط البحار، مستوحاة من البيئة الطبيعية والمصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ، حيث يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها.

يذكر أن مشروع جزيرة شيبارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، حيث سيتم استقبال السياح فيه خلال العام الجاري، أما المشروع الكلي للبحر الأحمر فسيكتمل عام 2030 بـ 22 جزيرة، و6 مواقع داخلية، بمجموع 50 فندقا، و8000 غرفة.