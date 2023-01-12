قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم الخميس على 10744، وبقيمة بلغت 5.1 مليار ريال.

ولفت إلى أنه توقع أن الإغلاق أعلاها بإغلاق أسبوعي يفتح المجال للهدف 10820، وهذا ما حصل واستطاع اختراق المقاومة 10575بثبات وصعد إلى أن سجل 10744كأعلى نقطة يسجلها هذا الأسبوع وغلق عندها قرب الهدف الفني.

وتتطلع لمتابعة الاسبوع القادم اذا استطاع تسجيل10820 والثبات أعلاها وإلا قد يدخل في موجة جني أرباح بسيطة، ومن ثم المعاودة من جديد للصعود لتحقيق أهداف أعلى بشرط خروج نتائج إيجابية من قطاع البنوك، وهذا المتوقع بحسب توقعات بيوت الخبرة لها، وقد نرى دعم من القطاع الأسمنتي والتي تشير التوقعات ايضا بنتائج قوية لها.