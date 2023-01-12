تسببت جرعة زائد من المخدرات تناولها شاب في وفاته واكتشاف جرائمه التي كان يرتكبها أثناء عمله كممرض داخل مستشفى خاص في ولاية أيوا الأمريكية.

وعندما توفى الممرض ديفين مايكل كاراتشيو في المستشفى بحثت الشرطة في هاتفه، ووجدت مقاطع فيديو يظهر فيها الشاب المتوفي هو يغتصب 9 سيدات تحت تأثير المخدر.

وتوصلت الشرطة إلى 5 من الضحايا بينما لا يزال البحث عن الآخريات، فيما أكدت الشرطة أن الممرض ارتكب جرائمه بدون مساعدة من أحد أو علم من ضحاياه، مرجحةأن الاعتداءات وقعت أثناء تخدير المرضى أو فقدانهم للوعي.