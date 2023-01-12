أشاد السفير العراقي بالرياض، عبدالستار الجنابي، بدور المملكة الإنساني والذي لا يخفى على أحد، وذلك على خلفية علمية فصل التوأم السيامي العراقي.

وأكد السفير أن عملية فصل التوأم السيامي العراقي تأتي في إطار ذلك الدور، مشيرا إلى أن المملكة تقوم بهذا الدور من خلال أذرعها الإنسانية خاصة مركز الملك سلمان للإغاثة، والصندوق السعودي للتنمية والكثير من المبادرات والمشاريع الإنسانية.

وقال السفير العراقي: “السعودية تولت كل ما تحتاجه عائلة التوأم السيامي العراقي وهذا غير مستغرب ونشكر القيادة والشعب السعودي”.

وكان استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال الدكتور محمد النمشان، أعلن اليوم الخميس، فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي، وبدء المرحلة الخامسة من العملية التي تضمن إعادة ترميم الجروح.