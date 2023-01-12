أوضح أحمد المحيميد، محامي ومستشار قانوني، أن الأبناء من أم سعودية لهم مزايا كثيرة منها حق الإقامة وحقوق أيضا في الصحة والعمل والحماية.

وأضاف أن النظام لم يتحدث عن تحديد جنسية بعينها عند منح الجنسية السعودية لأبناء المواطنات، لافتا إلى أن هناك موافقات على زواج الأم السعودية من أجنبي تحكم الأمر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن شروط منح أبناء المواطنات الجنسية السعودية الإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات، والمؤهل العلمي، والعمل وإتقان اللغة العربية، مضيفا أن التعديل الذي طرأ على نظام الجنسية السعودية يتضمن تعديل المادة الثامنة بمنح الجنسية لأبناء السعوديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزارة الداخلية.

أحمد المحيميد- محامي ومستشار قانوني: التعديل الذي طرأ على نظام الجنسية السعودية يتضمن تعديل المادة الثامنة بمنح الجنسية لأبناء السعوديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزارة الداخلية @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0bh99sEcOC — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 12, 2023

أحمد المحيميد- محامي ومستشار قانوني يكشف عن أبرز الشروط لمنح أبناء المواطنات السعوديات الجنسية .. وهذا هو المطلوب في نظام التجنيس بصفة عامة @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Cv1SIH0QrW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 12, 2023