كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز “The Best”.

وشهدت القائمة غياب لافت للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما جاء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب كالتالي: ليونيل ميسي وكريم بنزيما وجود بيلينغهام وجوليان ألفاريز وكيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند وأشرف حكيمي وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني ولوكا مودريتش ونيمار ومحمد صلاح.

أما المرشحون لجائزة أفضل مدرب فيتنافس على الجائزة كارلو أنشيلوتي وديدييه ديشامب وبيب غوارديولا ووليد الركراكي وليونيل سكالوني.

وعن أفضل حارس في العالم، يتنافس كل من أليسون باكير وياسين بونو وتيبو كورتوا وايدرسون موراييس وإيميليانو مارتينيز.

وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل.