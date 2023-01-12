كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سبب تسمية وادي الرمّة بـ “شيخ الأودية”.

وقال إن أكبر ظاهرة علمية تحدث في الجزيرة العربية وهو جريان وادي الرمّة، لذلك تم تسميته بشيخ الأودية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأكد أن جريان هذا الوادي يعمل على رفع مياه الآبار الجوفية، كما يقلل من ملوحتها، فضلا عن أنه يجدد خصوبة الأرض.