أوضح مدير الأبحاث والمحافظة على أصول الطهي في هيئة فنون الطهي، ماجد المهنا، السبب في اختيار “الجريش” طبقا وطنيا.

وأوضح المهنا، أن اتساع الرقعة الجغرافية للجريش وكونه من أقدم الأطباق، هما السبب في ذلك، مشيرا إلى أن الجريش كان يعتبر سيد المائدة السعودية.

وأضاف: “الغني كان يأكله في الصباح، والفقير يأكله في الليل وهو كان الزاد الرئيسي، وكان المحور الرئيس لإكرام الضيف ويحافظ على النعمة أيضا”.

وكانت المملكة أعلنت بشكلٍ رسمي اعتماد الجريش الطّبق الوطني السعودي، والمقشوش الحلوى الوطنيّة السعودية.