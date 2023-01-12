قالت المحامية، هيفاء الخطيب، إن الاكتفاء المادي للمرأة من أسباب زيادة حالات الخلع.

وأكدت أن المرأة في السابق كانت تتعرض لعنف جسدي ولفظ ومع ذلك تتحمل لكونها غير قادرة على إعالة نفسها وأبناءها، لكن عندما زال هذا الاحتياج المادي ذادت حالات الخلع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضافت أن التباهي بحالات الحب والترفيه في وسائل التواصل جعل بعض النساء تقارن حياتها بالآخرين.