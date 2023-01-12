أظهر مقطع فيديو متداول تحضير قوات كييف لاستخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا.

وظهر خلال المقطع جندي أوكراني يوجه تهديدات، بينما يمتليء المكان بعدد كبير من الأسلحة ثبتت عليها أسطوانات مملوءة بمادة مجهولة.

كما يظهر عدد كبير من هذه الأسطوانات مخزنة ويرجح أنها تحتوي على حمض البروسيك وهو مادة قاتلة شديدة السمية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أشارت في وقت سابق قبل عدة أشهر إلى أن موسكو تعد الوثائق والأدلة التي تؤكد قيام أوكرانيا بأعمال إرهابية كيميائية، وسترسلها قريبا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأكدت الوزارة وقتها أنه “في الوقت الحالي، فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيميائي الذي تم بإيعاز من نظام زيلينسكي، تعمل روسيا الاتحادية على إعداد وثائق وأدلة مع نتائج جميع التحليلات التي تم إجراؤها”.