أعلن نادي الفيصلي، مساء اليوم، أنه قرر مخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم لأجل فسخ عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إسماعيل سيلفا.

وأكد أن إدارة النادي قرر رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مرجعا سبب ذلك بأن اللاعب لم يلتزم بالعقد المبرم معه، ولم يلتحق بتدريبات الفريق لمدة 30 يوما.

وأضاف أنه تم إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني للاعب لكنه لم يجب عليها، مشيرا إلى أن وكيل أعمال اللاعب أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني يطالب فيها بإجازة مرضية، وقد طلب النادي حينها قدوم اللاعب وعرض حالته على الشريك الطبي لكن دون جدوى.