أكد الألماني ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند، تفاوض النصر، مع وكيل أعماله لضمه لصفوفه.

وصرح رويس قائلا: “وكيل اعمالي تحدث مع نادي النصر بالفعل”، ليؤكد صحة التقارير التي ذكرت أن لاعب الوسط الهجومي الألماني يقترب من الانتقال إلى صفوف النصر.

وكان وكيل اللاعب تحدث في وقت سابق عن الأمر قائلا: “إنه في حالة تجديد عقد اللاعب مع دورتموند، سيضطر إلى تخفيض راتبه نظرًا لتقدمه في السن، حيث يتقاضى مبلغ 12 مليون يورو سنويًا”، مشيرا إلى أن اللاعب يحب دورتموند لكنه لن يمانع فكرة اللعب في صفوف فريق آخر في حال وصول عرض مالي أكبر من الدوريات الخليجية في الصيف المقبل -على حد قوله-.