تحولت مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي، اليوم الخميس، إلى ساحة حرب، بعد مواجهة بين جمهور الترجي وعناصر الأمن، التي استعملت الغاز المسيل للدموع داخل ملعب “حمادي العقربي” في منطقة رادس.

وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة للرد على جمهور الترجي، بعد أن حاول عدد منهم دخول الملعب في الفترة الممتدة بين الشوطين.

واستمرت المواجهة بين جمهور الترجي والأمن لما يقارب نصف الساعة، ما دفع حكم المباراة لتأجيل انطلاق الشوط الثاني.

وأسفرت تلك المواجهة عن إصابة عدد من رجال الأمن، ما فرض تدخل عناصر الحماية المدنية لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.