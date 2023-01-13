وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية صحن المطاف بالحرم المكي وهو ممتلئ بالمعتمرين والزائرين قبل قليل.

وعلقت القناة على مقطع الفيديو الذي وثق لحظات طواف المعتمرين، قائلة: في كنف الحرم المكي.. صحن المطاف يمتلئ بالمعتمرين والزائرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7/ 12/ 1444هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.