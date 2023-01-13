شاركت النجمة التونسية رانيا التومي متابعيها عبر حسابها الرسمي بانستجرام صور جديدة تعكس أناقتها في أحدث ظهور لها.

وظهرت رانيا التومي بإطلالة شتوية جذابة، وارتدت جمبسوت جلد اسود اللون، واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه.

كانت الفنانة التونسية رانيا التومي احتفلت الشهر الماضي بحفل زفافها علي السوري الجنسية “أبو فاروق”، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.

كما خطفت الفنانة التونسية رانيا التومي، الأنظار فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، أثناء ظهورها على السجادة الحمراء مع المخرج خالد يوسف والذى يستعين بها فى عمله الجديد “سره باتع”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم فى الوطن العربى.