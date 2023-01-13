وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من النصائح والإرشادات عند استخدام سخانات المياه خلال فصل الشتاء.

وأكدت المديرية على ضرورة ضبط السخان على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، إلى جانب عمل الصيانة الدورية لصمام الأمان.

وأضافت أنه يجب التأكد من وصول المياه إلى السخان، وفصل الكهرباء عن السخان عند انقطاعها، تجنباً للحوادث وضمان سلامة المستهلك.