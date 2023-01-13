حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من تناول المسكنات بشكل يومي، مبينا انها تعد الأكثر فتكًا حال تناولها بدون وصفة طبية، و أن نتائجها تصل إلى الفشل الكلوي وفشل الكبد.

وقال الخضيري خلال حديثه مع قناة “السعودية” أن المسكنات جيدة ولكن أذا استخدمت وقت اللزوم وعند الأحساس بالألم أو الحرارة وتكن بنصيحة الطبيب.

وأضاف “تناول المسكنات 3 أيام أو أقل هي المدة التي تعد آمنة، مشيرا إلى إنه اذا اتخذت بشكل يومي سوف يكن لها تأثيرات جانبية خطيرة منها الفشل الكلوي وفشل الكبد.