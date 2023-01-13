كشفت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية استبعاد العامل أو المستفيد الأجنبي من نظام التأمينات في حالة انتهاء التعاقد مع الجهة التي يعمل بها.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات ” بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي ويتم استبعاد المشترك الغير سعودي آليًا من نظام التأمينات بعد استبعاده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته المؤسسة عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء من مغرد قال فيه ” لدينا عامل غادر المملكة بتاريخ 27/12/2023 وحتى الآن لا يزال نشط في موقع التأمينات الاجتماعية ، علماً بأنه تم التأكد من بياناته بأنه خارج المملكة ، فما حل هذه الإشكالية ؟ “.