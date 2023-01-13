أوضح المستشار بهيئة التراث والمشرف العام على مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبد الرحمن بن جساس إن مواقع غار ثور وجبل النور وغار حراء أصبحت جاهزة للزوار قريبا.

وقال المسؤول خلال جلسة “إثراء التجربة الثقافية لضيوف الرحمن”، ضمن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج 2023″، أن هناك مواقع أخرى في مرحلة التصميم والطرح تشمل صلح الحديبية ومسجد البيعة وبئر طوى.

وأضاف أنه اكتمل مسح أكثر من 7500 موقع تاريخي يقع أغلبها داخل النطاق العمراني، كما سجلت المملكة 12 مجالاً تراثياً غير مادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية “اليونسكو.