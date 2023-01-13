عبر الفنان عبدالمجيد عبدالله، عن سعادته بالوقوف أمام جمهوره وتقديمه باقة من أروع أغانيه على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن “موسم الرياض”، مشيراً إلى أن الرياض صنعت المستحيل.
ورحب عبدالله خلال حفله الثاني، بحضور الملحن الأمير أحمد بن سلطان الشهير بـ “سهم”، مستذكراً بدايات الملحن الشهير وتاريخ العلاقة الفنية التي جمعتهما.
ودعا رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الفنان عبدالمجيد عبدالله بتقديم ليلة فنية ثالثة نظراً للإقبال الجماهيري الكبير خلال حفليه الأول والثاني.
أجواء طربية استثنائية يعيشها الحضور في #ليلة_عبدالمجيد 🎵❤️
ضمن حفلات #موسم_الرياض pic.twitter.com/Ss0hyVlR2I
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 12, 2023
مداخلة معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh في #ليلة_عبدالمجيد 🤩💫
ضمن حفلات #موسم_الرياض
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 12, 2023
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