طرحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

• محلل ثاني الوثائق والمحفوظات- مدينة الرياض

المؤهلات والخبرة

دبلوم لا يقل عن جيد في إدارة الوثائق والمحفوظات أو علوم المكتبات التقدير أو ما يعادله كحد أدنى.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.

• مشرف الوثائق والمحفوظات

المؤهلات والخبرة

البكالوريوس لا يقل عن جيد في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها كحد أدنى.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

خبرة إشرافية لا تقل عن 10 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.

وأضافت أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عن طريق الروابط التاليو:

محلل ثاني الوثائق والمحفوظات- مدينة الرياض هنا

مشرف الوثائق والمحفوظات هنا