شهدت أسعار النفط ارتفاع بما يزيد على 1% مع نهاية تعاملات (الخميس)، لتواصل المكاسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر.

وسجل خام برنت ارتفاع 1.36 دولار أو 1.7 % إلى 84.03 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً أو 1.3 % إلى 78.39 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.1 %، فيما تعيد الصين أكبر مستورد للنفط، فتح اقتصادها بعد القيود الصارمة على انتشار فيروس “كورونا”، ما يعزز الآمال في ارتفاع الطلب على النفط.