تواجد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، في باريس ما يزيد الأنباء حول وجوده في العاصمة الفرنسية، لإعلان التعاقد مع ضم ميسي، ردا على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وكشفت تقارير صحفية أن رئيس الهلال فهد بن نافل شوهد في ساحة فندق فور سيزن جورج سانك الشهير ، في ظل التقارير التي أشارت خلال الأيام الماضية، إلى وجود مفاوضات بين بطل دوري المحترفين والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب الرياضية.

وتعد صفقة ليونيل ميسي هي الأمنية الأكبر للهلال خاصة بعد تعاقد غريمه النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أن الهلال مستعد لدفع 350 مليون دولار سنويا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وقال الصحافي فابيو مارتي : “بعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية، بتوقيعه مع النصر، فإن الهدف السعودي المقبل هو ليو ميسي”.

وأضاف: “المملكة تحقق انفتاحا هائلًا على العالم، وتستقطب سياحًا من كل مكان، ولديها مناشط رياضية عالمية في ضيافتها حاليا”.

يذكر أن عقد ميسي سينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري مع وجود خيار التمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

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