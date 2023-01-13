حرص فريق برشلونة على الإحماء قبل ملاقاة ريال بيتيس أمس، على أنغام أغنية شاكيرا “واكا واكا” على استاذ الملك فهد.

وبينت لقطات قيام فريق برشلونة بتمارين الاحماء على اغنية شاكيرا واكا واكا وهي الاغنية التي اشتهرت في افتتاح مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠ وكذلك الاغنية المحببة لنجم برشلونة السابق الإسباني جيرارد بيكيه وزوجها السابق.

يذكر أن برشلونة تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسبانية أمس الخميس عقب فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 وذلك عقب نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.