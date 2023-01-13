تعد Jimny في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر مركبات الدفع الرباعي عملية واقتصادا في استهلاك الوقود.

وتتميز سيارة Jimny الجديدة عن سابقاتها من نفس الأسرة بهيكل أكبر، إذ ازداد طولها ليصبح 3 أمتار و98 سنتيمترا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 5 أبواب بدلا من 3 كما في سيارات Jimny السابقة، كما ازدادت سعة صندوقها الخلفي إلى 208 ليتر، وجهّزت بصفين من المقاعد المخصصة لـ 4 ركاب، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فأصبحت 21 سم.

وتستمد السيارك قوتها من محركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 105 أحصنة، وعلب سرعة يدوية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.