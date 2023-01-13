توصل علماء المعهد الأسترالي لعلوم البحار (AIMS) إلى أن أن ارتفاع حرارة المياه في المحيط يبطئ نمو أنواع الشِعب المرجانية التي تشكل اساس الجزء الشمالي والأوسط من الحاجز المرجاني .

وأفاد الباحث خوان أورتيز، بأن الشعب المرجانية التي تنمو بسرعة وتلعب دورا أساسيا في استعادة الحاجز المرجاني، تكيفت بصورة مثالية مع الظروف المناخية الحالية.

وشملت التجربة التي أجراها أورتيز وفريقه العلمي واستمرت شهرا كاملا متابعة نمو أربعة أنواع من المرجان، عند رفع درجة الحرارة تدريجيا من 19 إلى 31 درجة مئوية.

وأظهرت التجربة أن رد فعل المرجان المأخوذ من شعب مرجانية مختلفة على تغير درجة الحرارة كان متماثلا.

ويمتد الحاجز المرجاني العظيم يمتد على طول الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا مسافة 2500 كلم وتبلغ مساحته الكلية حوالي 344.4 ألف متر مربع.