وثّق مقطع فيديو، لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والطائفين، اليوم الجمعة، وسط ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وبيّن المقطع الحشود الغفيرة المتواجدة في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.

كما أظهر المقطع سعي المعتمرين بين الصفا والمروة بهمة وحيوية وحماس ملفت رخم الازدحام الشديد.