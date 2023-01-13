توقع محلل الطقس عقيل العقيل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ما يتسبب في جريان السيول في منطقة مكة وعسير والباحة وجازان.

وقال العقيل :” يمتد تأثير هذه الأمطار بهطول أمطار متوسطة في مجملها يوم الخميس والجمعة على منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض وتشمل العاصمة والمنطقة الشرقية، وكذلك الحال تزداد شدتها السبت والأحد على أجزاء”.

وأضاف ” متوقع هطول أمطار خفيفة في مجملها إلى متوسطة يوم الجمعة على منطقة القصيم والحدود الشمالية ومنطقة الجوف وتبوك والمدينة المنورة، وستبقى الأجواء باردة على العاصمة الرياض والمناطق الشمالية “.